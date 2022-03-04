Ирландия: братья из Латвии попались на хранении марихуаны на сумму более 85 000 евро
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Два брата из Латвии, которых задержали за хранение марихуаны на сумму более 85 000 евро, получили тюремные сроки.

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Как отмечает Dublin People, в январе 2020 года в доме Юрия С. и Владимира С. (40 и 43 года) полиция обнаружила плантации марихуаны. Также в жилище было найдено хранилище готовой наркопродукции. Марихуану нашли даже в холодильнике в банках от огурцов и мороженого.

Также в помещениях обнаружили крупную сумму наличными — около 8000 евро. Вероятно, это был доход от продажи марихуаны. При этом стоит учесть, что ни один из братьев не являлся наркоманом.

По данным издания, у одного брата в арсенале несколько судимостей за нарушение правил дорожного движения,у второго — за хранение марихуаны. На этот раз оба брата приговорены к 8 годам лишения свободы с отсрочкой.

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