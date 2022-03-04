Ирландия: братья из Латвии попались на хранении марихуаны на сумму более 85 000 евро

Два брата из Латвии, которых задержали за хранение марихуаны на сумму более 85 000 евро, получили тюремные сроки.

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Как отмечает Dublin People, в январе 2020 года в доме Юрия С. и Владимира С. (40 и 43 года) полиция обнаружила плантации марихуаны. Также в жилище было найдено хранилище готовой наркопродукции. Марихуану нашли даже в холодильнике в банках от огурцов и мороженого.

Также в помещениях обнаружили крупную сумму наличными — около 8000 евро. Вероятно, это был доход от продажи марихуаны. При этом стоит учесть, что ни один из братьев не являлся наркоманом.

По данным издания, у одного брата в арсенале несколько судимостей за нарушение правил дорожного движения,у второго — за хранение марихуаны. На этот раз оба брата приговорены к 8 годам лишения свободы с отсрочкой.