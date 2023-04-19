Ирландия: бывший наркоман из Латвии осужден за наркоторговлю
Foto: Reuters/Scanpix

В Ирландии вынесен приговор 44-летнему гражданину Латвии Динилу С., который признан виновным в торговле наркотическими веществами.

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По данным новостного портала Offaly Live, латвиец был задержан в Талламоре 1 октября прошлого года. Во время обыска сотрудники Гарды (полиции) нашли у него марихуану на сумму 1800 евро. По признанию Данила, он собирался ее продать.

Известно, что ранее гражданин Латвии ранее 17 раз наказывался за различные нарушения. Чаще всего — за нарушение правил дорожного движения, еще два раза — за хранение наркотиков.

На суде адвокат Данила С. заявил, что его клиент — отец двоих детей, имеющий работу, который в данный момент больше не употребляет наркотики.

Поскольку в Гарде подтвердили, что с октября прошлого года латвиец не совершил никаких нарушений, его приговорили к одному месяцу условного наказания.

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