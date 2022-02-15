Ирландия: дальнобойщику из Латвии, перевозившему кокаин на 2,5 млн евро, не смягчили наказание

Апелляционный суд Ирландии отклонил прошение о помиловании 44-летнего гражданина Латвии Дмитрия В., который в 2020 году получил срок за перевозку крупной партии кокаина.

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Как отмечает ирландское издание Leinster Express, во время обыска у мужчины конфисковали наркотики на сумму 2,5 млн евро. В суде осужденный просил сократить 8 лет тюремного заключения, упомянув, что он хочет вернуться в Латвию. Также на суде адвокат Дмитрия пояснил, что у его клиента выявлены проблемы с сердцем, недавно ему даже потребовалась госпитализация.

Ранее уже сообщалось, что после ареста в апреле 2020 года Дмитрий, который занимался у себя на родине фермерством, при посредничестве переводчика рассказал офицерам Гарды (полиции), что к нему подошел говорящий по-русски мужчина и предложил 150 — 200 евро, если водитель захватит с собой ящики.

Также дальнобойщику выдали номер мобильного телефона в Ирландии, на который нужно было позвонить, когда фура прибудет в условленное место. О том, что было внутри ящиков, латвиец не знал.

В дублинском суде гражданин Латвии признал свою вину в контрабанде 36 кг кокаина. Известно, что Дмитрий ранее не судим. У него положительные характеристики, он заботливый семьянин, который много работал, чтобы обеспечить своих близких. Однако при этом в суде первой инстанции было подчеркнуто, что мужчина совершил тяжкое преступление.

В ходе судебного процесса также было установлено, что Дмитрий В. просто перевез наркотики, никакой ведущей роли в контрабанде и дальнейшем распространении кокаина он не играл.