Ирландия: граждане Латвии спрятали 2 кг наркотиков в ящике с колбасой

Районный суд Корка (Ирландия) вынес приговор гражданам Латвии, который попались в январе этого года на перевозке наркотиков на сумму более 20 000 евро. Об этом сообщает Baltic-Ireland.ie.

Автомобиль, в котором ехали 27-летний Александр Л. и 38-летний Юрий С. , полицейские остановили на дороге M8 недалеко от Митчестауна: водитель превысил допустимую скорость. Во время разговора с ним сотрудники полиции почувствовали сильный запах марихуаны. При проверке в машине нашли три мобильных телефона, рацию, 1000 евро наличностью, а также почти 1 кг марихуаны, упакованный в двух пакетах и спрятанный в ящике с колбасой.

Следствие установило, что организатором преступления был Юрий С, а его попутчик был лишь исполнителем, и его роль в правонарушении минимальна. На допросе Александр сознался, что за перевозку наркотиков ему пообещали 200 евро. Сам же организатор утверждал, что пошел на преступление из-за долгов.

Поскольку у обоих латвийцев ранее не было правонарушений и судимостей, а также с учетом их признания вины и сотрудничества со следствием, суд решил не приговаривать их к максимальному по этой статье сроку — 10 годам лишения свободы.

В итоге, Александра Л. приговорили к 5 годам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на 2 года, а Юрия — к 6 годам лишения свободы с отсрочкой на год.