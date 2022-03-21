Ирландия: гражданин Латвии избил свою подругу бутылкой и кастрюлей

В Ирландии к трем годам лишения свободы приговорен 43-летний гражданин Латвии Айварс Г., который избил по лицу свою подругу, используя бутылку и кастрюлю. Женщина получила тяжелые травмы и долго восстанавливалась.

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Как отмечает The Journal.ie, нападение произошло 13 августа 2020 года, в Дублине. Во время задержания подозреваемый проявил агрессию, поэтому Гарде пришлось воспользоваться наручниками.

Айвару изначально было отказано в освобождении под залог, поэтому с момента нападения на свою спутницу жизни он находится под стражей. Известно, что на счету латвийца — 40 судимостей за различные преступления и правонарушения, 24 из них — за нарушение общественного порядка.

Поскольку подсудимый признал свою вину в содеянном и раскаялся, а из мест лишения свободы ему дали положительную характеристику, последние шесть месяцев своего срока он проведет на свободе, но при условии не приближаться к своей жертве. Кроме того, Айварс прошел курс по управлению гневом и пообещал избавиться от алкогольной зависимости.