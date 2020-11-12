Ирландия: гражданин Латвии осужден за контрабанду кокаина на сумму 2,5 млн евро
Foto: Reuters/Scanpix

В Ирландии вынесен приговор 45-летнему гражданину Латвии — Дмитрию В., который ранее был фермером, а затем работал дальнобойщиком. По данным Independent, в апреле этого года латвиец согласился провезти кокаин на сумму более 2,5 млн евро.

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После ареста Дмитрий при посредничестве переводчика рассказал офицерам Гарды (полиции), что к нему подошел говорящий по-русски мужчина и предложил 150 — 200 евро, если водитель захватит с собой ящики. Также дальнобойщику выдали номер мобильного телефона в Ирландии, на который нужно было позвонить, когда фура прибудет в условленное место. О том, что было внутри ящиков, латвиец не знал.

В дублинском суде гражданин Латвии признал свою вину в контрабанде 36 кг кокаина. Известно, что Дмитрий ранее не судим. У него положительные характеристики, он заботливый семьянин, который много работал, чтобы обеспечить своих близких. Однако при этом судья подчеркнул, что мужчина совершил тяжкое преступление.

В ходе судебного процесса было установлено, что Дмитрий В. просто перевез наркотики, никакой ведущей роли в контрабанде и дальнейшем распространении кокаина он не играл. В итоге, суд приговорил обвиняемого к 8 годам лишения свободы.

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