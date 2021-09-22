Ирландия: гражданина Латвии избили на пороге собственного дома, задержан поляк
Foto: Reuters/Scanpix

В Ирландии к тюремному сроку приговорен 34-летний гражданин Польши Якуб С., признанный виновным в нападении на латвийца.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Нападение на Гунтара П. произошло 25 августа 2018 года в городке Гори (графство Уэксфорд). В тот вечер Якуб явился к дому своей жертвы, вызвал ее на разговор, а затем нанес несколько ударов кулаком по лицу. В результате, он выбил латвийцу три зуба.

На суде сообщили, что удары были настолько сильными, что после этого у Гунтара были проблемы со зрением, кроме того, ему пришлось ехать в Латвию, чтобы привести в порядок зубы. Также потерпевший пояснил, что им с подругой пришлось сменить место жительства и перебраться в Килкенни.

Следствие установило, что в ночь перед инцидентом мужчины встречались в казино Lucky 7’s, откуда Якуба выставили.

Как отмечает портал Baltic-Ireland.ie, подозреваемого задержали в Польше на основании выданного международного ордера на арест. Известно, что ранее он не попадал в поле зрения полиции. С помощью сестры он собрал для Гунтара 5000 евро в качестве компенсации.

Суд приговорил поляка к 18 месяцам тюремного заключения, учитывая срок, проведенный им в тюрьме, а также временно отложил исполнение приговора.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Всегда стремиться к новому. Рассказ социальной работницы Александры Павловской
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Снова в школу!