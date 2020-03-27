Ирландия: гражданка Латвии обвиняется в нападении на мужчину, с которым познакомилась в интернете

В Лимерике (Ирландия) перед судом предстала 33-летняя гражданка Латвии Инита Р., которая обвиняется в вооруженном нападении на местного жителя, с которым она познакомилась в интернете. Сама женщина категорически отрицает свою вину в содеянном и утверждает, что в день, когда было совершено преступление, ее не было в городе.

Как отмечает Baltic-ireland.ie, 11 марта пострадавший вышел из лифта, когда на него со спины напала темноволосая женщина и попыталась нанести ножом удар в горло. Когда он обернулся, незнакомка нанесла ему три удара в грудную клетку, а также в оба плеча.

Сотрудники Гарды (полиции) отследили маршрут перемещения нападавшей женщины по камерам видеонаблюдения. Выяснилось, что преступница использовала для маскировки черный парик, а также приехала на место преступления общественным транпортом. Установлено, что она была у дома своей жертвы и днем ранее, однако ее планы сорвались, т. к. мужчина вернулся домой с работы раньше, чем обычно.

При проверке в личных вещах Иниты полиция нашла парик, куртку и билет на автобус. При этом ее адвокат заявила, что нет оснований полагать, что именно ее клиентка совершила нападение. В частности, она указала, что записи камер видеонаблюдения слишком плохого качества, на них невозможно рассмотреть лицо преступницы.

Адвокат проинформировала суд, что пострадавший и Инита познакомились в 2019 году в сети Tinder, у них было три свидания. В последний раз они встречались за две недели до нападения. До следующего заседания суда гражданка Латвии отпущена под залог.