Ирландия: латвиец, страдающий параноидальной шизофренией, жестоко убил свою подругу

По данным ирландских СМИ, на процессе, который проходит в Центральном уголовном суде, 10 присяжных из 12 вынесли вердикт о виновности 25-летнего гражданина Латвии Валерия Л. в убийстве 34-летней женщины, с которым у него были интимные отношения.

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Ответственность убийцы за его преступные деяния признана ограниченной, поскольку Валерий Л. страдал параноидальной шизофренией. Свою вину в содеянном латвиец не признал.

В ходе недельного судебного разбирательства выяснилось, что между Валерием и Скайдрите, которые в мае 2019 года познакомились на концерте, сначала были дружеские отношения, позже переросшие в интимные. В июне того же года латвиец расправился со своей жертвой в Дублине.

На суде выступал эксперт Аллан Кала, проводивший патологоанатомическое исследование, указавший, что у погибшей на обеих руках констатированы ножевые ранения, что может свидетельствовать о том, что, вероятно, Скайдрите пыталась схватить нож или заблокировать его. Согласно заключению патологоанатома, жертва получила "множественные проникающие резаные и колотые раны, особенно в лицо, голову и шею". Сам же Валерий рассказал полиции (Гарде), что они "играли в сексуальную игру".

В свою очередь, судебный психиатр-консультант Дэмиен Смит из Центральной психиатрической больницы сообщил суду, что обвиняемый действительно страдает психическим расстройством, но он не настолько недееспособен, чтобы соответствовать трем критерям

для вынесения приговора с формулировкой: "невиновен по причине невменяемости".

Приглашенный в суд эксперт со стороны обвинения указал, что преступление было совершено во время "острого психотического спада параноидальной шизофрении, скорее всего, спровоцированного несоблюдением приема назначенных антипсихотических препаратов не более чем за три недели до этого".

Психиатр, вызванный защитой, доктор Ронан Маллани, не согласился со своим коллегой и заявил что Валерий Л. страдал параноидальной шизофренией на момент совершения преступления и он отвечал всем трем критериям в соответствии с Законом об уголовном праве

(безумие) для оправдательного приговора по причине невменяемости. Доктор Муллани сказал, что психическое расстройство обвиняемого было "очевидным, всеобъемлющим и подавляющим".

Окончательный приговор по этому делу должен быть вынесен 8 декабря.