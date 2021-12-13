Ирландия: латвийца заманили работать садовником, там он попался на выращивании конопли

В Ирландии судят гражданина Латвии, которого заманили работать садовником, пообещав большую зарплату. В итоге, там он следил за посадками конопли, пока в один день к нему с обысками не нагрянула Гарда.

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Как отмечает Offaly Express, полиция явилась в дом к 24-летнему латвийцу Линардсу Г. , проживавшему в Талламоре, 31 мая прошлого года. Как рассказал на суде сотрудник Гарды, едва войдя в помещения, он ощутил очень сильный запах конопли. При осмотре помещений сначала полицейские обнаружили 26 горшечных растений каннабиса, электрические вентиляторы и радиаторы. Во второй комнате стражи порядка также нашли оборудование и коноплю в горшках. В ходе экспертизы конфискованные растения марихуаны оценили в 32 800 евро.

Подозреваемого задержали и сопроводили в участок. Там Линардс рассказал, что он живет и работает в одном и том же доме. В его обязанности входит ежедневный уход за растениями. За это ему пообещали 6000 евро. Правда, члены банды, нанявшие латвийца, почти сразу же заявили ему, что он плохо справляется со своими обязанностями и не хотели платить. В итоге, латвиец проживал в кладовке, где у него был лишь ноутбук и старый радиатор для отопления.

Офицер Гарды, выступая в суде, подчеркнул, что в этом был элемент принуждения мужчины к работе, т. к. денег ему не платили, а жить ему было негде и не на что.

Известно, что Линарддс в 2018 году был осужден в Латвии за кражу и порчу имущества, получив за это 90 часов принудительных работ. Также в суде рассказали, что у мужчины было трудное детство: он из многодетной семьи (помимо Линарда в семье было семь дочерей), воспитывался в приюте. С членами семьи не контактирует. В Латвии жил у тети, работал в пекарне, потом изучал строительное дело в техникуме. В поисках новой жизни он откликнулся на объявление о работе и прилетел в Ирландию. В аэропорту его встретили незнакомцы и привезли в дом, где дали задание следить за коноплей.

И судья, и полицейский признали на суде, что Линардс был легкой добычей преступников, им было легко манипулировать. Несмотря на суд, латвиец все еще надеется построить в Ирландию новую жизнь. Он не хочет возвращаться обратно в Латвию, потому что "там его ожидает встреча Рождества на скамейке под открытым небом".

Судья согласился дать подсудимому еще один шанс, а также заявил, что после тюремного срока Служба пробации поможет латвийцу найти жилье, окажет поддержку в обучении английскому языку и профессии. Приговор по этому делу будет вынесен 5 апреля.