Ирландия: у граждан Латвии изъяли наркотики на 80 000 евро

В Дублине и Корке (Ирландия) задержаны граждане Латвии, у которых нашли и изъяли наркотики на сумму около 80 000 евро. Об этом сообщает The Corkman.

Как отмечает издание, 30 января детективы Гарды недалеко от Митчелтауна остановили машину, в которой перевозили марихуану на сумму около 20 000 евро, а на следующий день во время обыска в доме, расположенном в Дублине, полицейские нашли наркотические вещества на 60 000 евро.

По данным издания, 27-летнему Александру Л. И 38-летнему Юрию С. Предъявлены обвинения в хранении наркотиков на 20 000 евро, кроме того, Юрию С. Вменяется также хранение наркотиков на 60 000 евро с целью их дальнейшей реализации.

Оба задержанных просили суд освободить их под залог, однако их просьбы не были удовлетворены.