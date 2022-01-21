Ирландия: убийца многодетной матери из Латвии приговорен к 12 годам тюрьмы

В Ирландии к 12 годам лишения свободы приговорен Валерий Лейтон, признанный виновным в убийстве гражданки Латвии Скайдрите В. При этом на судебном заседании неоднократно подчеркивалось, что преступник страдает параноидальной шизофренией.

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Как напоминает Independent, 23-летний Валерий и Скайдрите познакомились в 2019 году на концерте. Сначала это были дружеские отношения, позже переросшие в интимные. В июне того же года латвиец расправился со своей жертвой в Дублине: он нанес ей более 50 ножевых ранений, поскольку ему померещилось, что женщина "является вражеским агентом, которой поручили спецзадание".

На одном из судебных заседаний судебный психиатр-консультант Дэмиен Смит из Центральной психиатрической больницы сообщил, что обвиняемый страдает психическим расстройством, но он не настолько недееспособен, чтобы соответствовать трем критериям для вынесения приговора с формулировкой: "невиновен по причине невменяемости".

При вынесении приговора судья учитывал тяжесть преступления, а также тот факт, что убийство было заранее спланировано, т. е. подсудимый отдавал отчет своим действиям.