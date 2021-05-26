Ирландия: учитель из Латвии проходит по делу о мошенничестве со страховками на 6 млн евро

В Ирландии перед судом предстали два предпринимателя Александр А. и Михаил Е., а также их подельница — самозанятая учительница из Латвии Елена О., которые обвиняются в мошенничестве на сумму более 6 млн евро. Мошенничество касалось страхования автотранспортных средств.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает ирландская пресса, в ходе расследования, проведенного следователями Гарды, выяснилось, что мошенникам удалось получить от 10 страховых компаний 2500 полисов на сумму более 6 млн евро.

В период с января 2013 по сентябрь 2018 года Александр действовал как фальшивый брокер по страхованию машин. Ему предъявлено 210 обвинений: одно за мошенническую торговлю, 76 за мошенничество, 91 — за "отмывание" денег, остальные — за использование поддельной документации.

Установлено, что 18 лет назад Александр приехал в Ирландию из России, при этом у него нашли три паспорта: российский, молдавский и ирландский.

Его подельник Михаил Е. перебрался в Ирландию в 2014 году. Ему предъявлены обвинения по 21 эпизоду легализации средств, полученных противозаконным путем, а также за мошенничество при страховании. 44-летняя Елена О. из Латвии обвиняется в 15 случаях "отмывания" денег, а также в 20 случаях подделки документов.

Гарда установила, что фальшивые документы использовались для получения страхового полиса по сниженной цене.