Ирландия: в деле о зверском убийстве садовника фигурирует гражданин Латвии, однако следствие не закончено

После нескольких лет кропотливой работы, которую ирландские органы правопорядка вели при взаимодействии с Европолом и Интерполом, полиция Корка наконец приблизилась к завершению расследования убийства с особой жестокостью. Это преступление было настолько зверским, что потрясло всю страну, оставило город в страхе, а нескольким спасателям, работавшим на месте происшествия, потребовались консультации специалистов.

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Как уже сообщалось ранее, в ночь на 10 июня 2018 года в арендованный дом садовника Миколая Вилка ворвалась группа преступников в масках. Злоумышленники были вооружены в том числе огромным мачете. На глазах жены и детей нападавшие нанесли садовнику множество ранений, в том числе травматическое поражение головного мозга. От кровопотери и болевого шока мужчина чуть позже скончался. Во время нападения пострадала и супруга садовника — Эльжбета: преступники нанесли ей удар мачете по руке и почти отрезали три пальца. После трагедии женщина вернулась в Польшу.

Миколай Вилк — поляк по происхождению — был известным в Корке садовником с хорошей репутацией, владеющим собственной фирмой H&S Services. Ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов. По мнению следователей, убийство совершила латышско-литовская преступная группировка, которой помогали местные уголовники из Корка. В рамках расследования Гарда (ирландская полиция) работала в тесном контакте с правоохранительным органами Латвии, Литвы и Польши.

Не исключается, что на Вилка напали из-за старого долга перед некоей польской преступной группировкой. Расследуя преступление, сотрудники Гарды задержали троих подозреваемых — двоих поляков и одного латвийца, но в январе 2019 года их всех освободили без предъявления обвинений. Также позже сообщалось, по подозрению в пособничестве и поддержке убийства задержаны и граждане Ирландии, а также Литвы.

С тех пор расследование несколько раз застопоривалось, однако сейчас появилась надежда, что оно все-таки в скором времени будет завершено.