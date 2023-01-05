Ирландия: в трагическом ДТП погиб гражданин Латвии; виновник аварии был пьян

В Ирландии начался судебный процесс над местным жителем Найлом О’Хэллораном, который обвиняется в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и опасном вождении, послужившем причиной трагической аварии.

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Как отмечает Baltic-Ireland.ie, ДТП произошло 18 марта прошлого года в графстве Лимерик: легковой автомобиль, в котором находился пьяный ирландец, врезался в грузовик, за рулем которого в тот момент находился гражданин Латвии Артурс Б.

От полученных травм латвиец скончался, а второй водитель получил травмы, не представляющие опасности для жизни, и был доставлен в госпиталь Лимерика.

Следующее заседание суда назначено на 12 мая.