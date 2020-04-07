Ирландия: во время конфликта смертельно ранили 45-летнего гражданина Латвии

В Ирландии от ножевых ранений скончался гражданин Латвии в возрасте 45 лет. Преступление было совершено в городе Каррик-на-Суире (графство Типперэри) на прошлой неделе, а пострадавший скончался в больнице утром 6 апреля.

По данным портала RTE, установлено, что в минувшую субботу в одной из квартир находились трое мужчин и женщина. Затем между двумя мужчинами вспыхнул конфликт, переросший в поножовщину. Одного пострадавшего доставили в University Hospital Waterford, где он спустя сутки скончался.

По подозрению в совершении преступления задержан 44-летний гражданин Литвы, который был знаком с латвийцем. Известно, что ему также требовалась медицинская помощь. Следствие по делу продолжается.