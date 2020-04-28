Ирландия: водитель из Латвии задержан за перевозку кокаина на 2,5 млн.евро

Перед Дублинским окружным судом в минувший понедельник предстал 44-летний латвийский дальнобойщик Дмитрий В., которого 26 апреля задержали в окрестностях Сворда (Блейкс Кросс) по подозрению в контрабанде наркотиков в крупных размерах.

По данным Baltic-Ireland.ie, в воскресенье сотрудники Бюро по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Гарды проводили операцию в Блейкс Кросс. В остановленных для проверки грузовых автомобилях перевозили крупную партию кокаина на сумму более 2,5 млн. евро.

Водителей в возрасте 44, 48 и 59 лет задержали и отправили в участки в Свордсе и Дублине. Среди них оказался и житель волости Неретас Дмитрий В., которому предъявлены обвинения в незаконном хранении, перемещении и доставке наркотических веществ.

Известно, что суд уже освободил одного из задержанных под залог, второй водитель освобожден без предъявления обвинений.

Ни сам латвиец, ни его адвокат пока не ходатайствовали об освобождении под залог, возможно, это будет сделано на следующем заседании. Как отмечает издание, Дмитрию предоставлена юридическая помощь и переводчик. Следующее заседание суда по этому делу назначено на 1 мая.