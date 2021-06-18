Ирландия: зависимый от азартных игр латвиец "отработал" долг и оказался в полиции

В Ирландии осужден 29-летний гражданин Латвии Дидзис П., который, чтобы "отработать" долг за проигрыш в казино, ввязался в авантюру, связанную с кражей и мошенничеством.

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Организаторы преступной схемы возили латвийца от одного почтового отделения к другому, где он с помощью фальшивой банковской карточки снял с чужого счета более 26 000 евро. Всего в течение дня он осуществил 14 транзакций.

По данным The Irish Times, потерпевший обнаружил исчезновение денег и заявил в полицию. Подозреваемого удалось идентифицировать после того, как в программе Crimecall на RTÉ показали записи с камер видеонаблюдения.

На суде Дизнис рассказал, что зависим от азартных игр, а после проигрыша в казино к нему обратились люди, предложившие помочь: он ездит с ними и снимает деньги со счета, а за эти услуги они ему дадут либо подарочную карту на 500 евро, либо 1000 наличностью.

Адвокат латвийца заявил, что его клиент готов выплатить потерпевшему компенсацию. Также он пояснил, что Дидзис — законопослушный гражданин, который никогда не попадал в поле зрения органов правопорядка. Он никогда не прятался и все транзакции проводил, не скрывая своего лица. Даже после истории с мошенничеством работодатель решил не прерывать с ним трудовые отношения.

В итоге, суд приговорил гражданина Латвии к 3 годам тюремного заключения с отсрочкой приговора.