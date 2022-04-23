Искали рыбаков-нелегалов: в Даугаве обнаружили 59 блоков нелегальных сигарет
Foto: DELFI

Муниципальные специалисты по защите окружающей среды во время рейда в Екабпилсе нашли в Даугаве 59 блоков нелегальных сигарет, сообщает LETA.

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Екабпилсский отдел среды, природных ресурсов и гражданской обороны занимается в том числе организацией процессов, связанных с правами на рыбалку в публичных водоемах. В Екабпилсском крае есть три водоема, где организована лицензионная рыбалка — это озеро Балетес, озеро Саукас и Раджское водохранилище. В других местах, где рыбалка не разрешена, периодически проводятся проверки.

В этом месяце в результате таких рейдов было начато 13 административных дел, связанных с нелегальной рыбалкой, и изъято 29 рыболовных принадлежностей (хозяева 25 из них не были обнаружены).

Во время такого рейда было также найдено 59 блоков нелегальных сигарет в Даугаве.

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