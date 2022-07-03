Исследование: 16% сигарет на латвийском рынке — контрабандные или поддельные

В 2020 году число поддельных сигарет на латвийском рынке резко выросло, а в прошлом году снизилось на 2,9% — и в 2021 году нелегальные сигареты составили 16,2% от общего рынка сигарет. Об этом заявила на форуме борьбы с контрабандой представительница компании Philip Morris Latvia Мадара Апсалоне.

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В прошлом году примерно 76% контрабандных сигарет оказались "белой контрабандой" — это сигареты, которые легально производят в других странах, преимущественно в Беларуси, и затем нелегально ввозят в Латвию.

По примерным подсчетам из-за неоплаченных налогов за контрабандные сигареты годовые потери для бюджета Латвии составляют примерно 48 миллионов евро.

Общее потребление сигарет в прошлом году составило 1,96 миллиардов штук. Это на 8% меньше, чем в 2020 году. Исторически крупнейшая страна происхождения контрабандных сигарет в Латвии — Беларусь, рассказала Апсалоне. В 2021 году из Беларуси контрабандой было вывезено 227 миллионов ​​сигарет, или 77% от общего объема контрабанды.

Главная причина потока контрабандных сигарет — значительна разница в ценах на сигареты. Например, если в Латвии цена пачки сигарет в среднем составляет 3,67 евро, в Беларуси это 0,54 евро. Самые популярные марки сигарет, которые ввозят в Латвию контрабандой — NZ, Premier и Minsk.

Всего потребление контрабандных сигарет в Европе за 2021 год выросло на 3,9% и теперь составляет 8,1% от общего количества потребляемых сигарет. Заметнее всего этот рост произошел во Франции, где доля контрабандных сигарет составляет 29%.

Всего в прошлом году в Евросоюзе обнаружено 125 нелегальных производств сигарет в 17 странах, из них 70 производств — в Польше. В Латвии найдено четыре таких производства.

В прошлом году Евросоюз потерял примерно 10,4 миллиардов евро в качестве не полученных за сигареты налогов.