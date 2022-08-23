Исследование: каждая четвертая латвийская женщина и каждый пятый мужчина пережили насилие

Каждая четвертая женщина и каждый пятый мужчина в Латвии были жертвами физического и/или сексуального насилия — чаще всего со стороны мужчин, выяснило Центральное статистическое управление (ЦСУ), которое в 2021-м впервые провело большой опрос жителей на эту тему. Об этом со ссылкой на Латвийском радио 4 сообщает rus.lsm.lv.

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В исследовании ЦСУ приняли участие 6 300 человек в возрасте от 18 до 74 лет. Оно, в частности, показало, что 25,1% женщин и 19,5% мужчин, будучи взрослыми, становились жертвами физического или сексуального насилия.

"Респондентам задавались конкретные вопросы о конкретных формах насилия. Например, бил ли их кто-то, обливал ли кислотой, угрожал, бил ножом и так далее. Люди отвечали "да" или "нет" — на основании их ответов мы произвели расчет", — вкратце описывает методику подсчета представитель ЦСУ Калвис Окманис.

Один из важных выводов: насилие часто исходит от интимных партнеров.

Что касается мужчин, то чаще всего они сообщают о психологическом насилии со стороны партнера: его жертвами стали 17,1% опрошенных, при этом 3,4% пострадали от сексуального насилия.

Женщины чаще всего страдают от повторного насилия в отношениях — в этом признались 14,1% респондеток. В то же время из мужчин с этим сталкивались только 2.6% опрошенных. 37.4% респондентов указали, что страдали от физического и эмоционального насилия со стороны родителей

"Особое внимание хотелось бы обратить на высокие показатели сексуального насилия и повторного физического насилия. Как эксперты мы понимаем, что повторное физическое насилие и сексуальное насилие влекут за собой серьезные угрозы для жизни. Уже известны многие случаи убийств женщин, которые совершили их сожители. Это тот показатель, на которой нужно обратить внимание", — комментирует данные ЦСУ руководитель центра Marta Илута Лаце.