Исследовательское судно отправилось из Швеции к останкам парома "Эстония"

Во вторник в 14 часов международная команда исследовательского судна Viking Reach отправилась из шведского порта Карлскруна к останкам парома "Эстония", чтобы в среду приступить к работам.

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Работы проведут Центр исследований в сфере безопасности (OJK) и Шведский центр расследования несчастных случаев (SHK) в сотрудничестве с финскими учреждениями. Партнер работ — норвежское предприятие Reach Subsea AS, исследования проведут на идущем под норвежским флагом исследовательском судне Viking Reach. Морские работы вместе с поездками займут в зависимости от погодных условий 7-8 дней.

Подводные исследования будут проводить с помощью роботов, водолазы погружаться к останкам судна не будут.

Центр исследований в сфере безопасности 2 октября 2020 года инициировал первичную оценку на основании опубликованного в сентябре того же год компанией Monster Media Group Limited видеоматериала, в котором видно отверстие в правом борту останков парома.

OJK обратился за помощью к коллегам в Швеции (SHK) и Финляндии (SIAF), чтобы провести первичную оценку.

В ходе проведенных в 2021 году исследований выяснилось, что носовая аппарель больше не прикреплена к корпусу, это позволяет поднять ее с морского дна.