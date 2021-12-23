История врача-иммунолога: в Госполицию поступило еще одно заявление от возможной пострадавшей

После оглашения в СМИ информации о враче, который много лет назад, возможно, сексуально использовал своих пациенток, в Госполицию поступило одно заявление.

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Представитель Госполиции Симона Гравите подтвердила агентству LETA, что заявление получено. На данный момент ведется оценка поступившей информации.

Тем временем в прокуратуре продолжится проверка, инициированная генпрокурором Юрисом Стукансом, в связи с прозвучавшей в СМИ информацией о том, что врач, возможно, сексуально использовал своих пациенток. Эта проверка определит, следует ли возобновить расследование, закончившееся несколько лет назад, в результате которого не было обнаружено следов преступления, подтвердила агентству LETA пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука.

В начале декабря Латвийское радио и Re:Baltica опубликовали подкаст. Несколько женщин рассказали журналистам, что иммунолог проводил не соответствующие своей специализации гинекологические манипуляции, включая те, которые не проводятся даже в кабинете гинеколога. Пациентки оценили действия врача как сексуальное насилие.

В 2009 году после получения заявлений от нескольких женщин Госполиция начала уголовный процесс, который был прекращен спустя четыре года и дело так и не дошло до суда. Женщины один раз подали апелляцию, но прокуратура оставила решение в силе.

Первоначально правоохранительные учреждения признали потерпевшими четырех женщин, а двоих — свидетельницами.

В целом сейчас к журналистам обратились 17 женщин, которые утверждают, что в разное время подвергались сексуальному использованию со стороны иммунолога, сообщает Латвийское радио.