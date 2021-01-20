Италия: гражданин Латвии попался на краже автомобиля

В минувшую субботу карабинеры арестовали в Колли-аль-Метауро (коммуна (муниципалитет) в провинции Пезаро-э-Урбино в итальянском регионе Марке) 33-летнего гражданин Латвии, который украл припаркованный возле магазина автомобиль Mercedes Benz.

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Как отмечает новостной портал Vivere Fano, 16 января женщина припарковала свой автомобиль на стоянке возле супермаркета, а когда через 15 минут вернулась с покупками, то не застала машину на прежнем месте.

Потерпевшая обратилась в полицию, спустя всего 5-10 минут карабинеры заметили в километре от места происшествия угнанный автомобиль: MB стоял возле входа в бар, внутри салона никого не оказалось.

Войдя в бар, стражи порядка заметили там молодого мужчину, который, увидев приближение карабинеров, попытался скрыться через боковую дверь, однако не успел. При личном досмотре у него нашли ключи от машины.

Уже в понедельник в местном суде состоялись слушания, во время которых угонщика приговорили к 6 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 300 евро.