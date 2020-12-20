Италия: гражданина Латвии затащили в подвал, связали и жестоко избивали три часа
Foto: Modena Today

В ночь с 13 на 14 декабря трое молодых людей силой затащили в подвал одного из домов города Карпи на севере Италии (провинция Эмилия — Романья) 23-летнего гражданина Латвии и, связав его руки и ноги проволокой и веревками, жестоко избивали в течение трех часов. Один из преступников снимал экзекуцию на телефон.

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По данным новостного портала Modena Today, жертве удалось сбежать из подвала на Via Martiri di Belfiore, и благодаря прохожему он был отправлен в больницу, откуда его через несколько часов выписали.

Вызванная полиция по показаниям пострадавшего воссоздала картину преступления и, спустя некоторое время, полицейским удалось арестовать одного из трех подозреваемых — 21-летнего жителя Туниса, проживающего в этом районе и уже состоявшего на учете в полиции. В его доме был найден телефон пострадавшего. В телефоне стражи порядка нашли видео с запечатленными в подвале пытками.

Двое других мучителей — 24-летний бездомный алжирец и 23-летний житель Карпи — были задержаны спустя несколько часов недалеко от места преступления. Ввиду опасности совершения побега прокуратура Модены приняла решение о помещении всех троих под арест. Им предъявлены обвинения в похищении, грабеже и причинении тяжких телесных повреждений.

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