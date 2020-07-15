Италия: мошенник из Латвии выманил у "инвесторов" более 150 000 евро

В Больцано (Южный Тироль, Италия) расследуются несколько случаев телефонного мошенничества, в которых фигурирует гражданин Латвии, одурачивший нескольких добропорядочных граждан. Он втирался им в доверие и делал инвесторами, а затем лишал крупных сумм. К расследованию привлечена прокуратура Больцано.

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Как отмечает Suedtirol News, преступник действовал по телефону, убеждая доверчивых жертв в выгодных инвестиционных возможностях по телефону и через Интернет. В течение многих месяцев, а иногда и лет он завоевывал доверие вкладчиков. При этом, на начальных этапах он даже производил инвесторам и выплаты, что и побуждало жертв увеличить свои инвестиции.

По данным полиции, 51-летняя жительница Южного Тироля, которая экономила всю жизнь, лишилась сбережений в размере 151 000 евро. Когда женщина поняла, что стала жертвой мошенника, она обратилась в полицию, где и узнала, что та же участь постигла еще нескольких жителей региона.

Расследование, начатое прокуратурой, было проведено на международном уровне. Благодаря совместным усилиям правоохранительных органов Италии, Дании, Румынии и Германии удалось установить личные данные мошенника, который успел "наследить" и в других странах. Известно, что ранее он уже привлекался к ответственности за мошенничество.

Следствие продолжается.