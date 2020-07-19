Италия: в аэропорту Милана на кражах попались латвиец и два литовца

Пограничная полиция аэропорта Мальпенса (Милан) задержала в минувший четверг двух граждан Литвы и одного гражданина Латвии, которые подозреваются в крупной краже. Как отмечает итальянская пресса, мужчины украли в магазинах беспошлинной торговли аэропорта парфюмы и другие вещи на общую сумму около 3 000 евро.

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По данным La Repubblica, полиция выслеживала воров несколько дней. Слежка началась с того момента, как в магазинах duty free, расположенных в аэропорту Мальпенса, отметили серию краж. Полиция оперативно провела мониторинг ситуации, и уже в скором времени выявила трех мужчин, которые бродили между полок.

В скором времени стражи порядка установила, что один из криминального трио крал духи и парфюм, второй его прикрывал, а третий контролировал вход. Было также выяснено, что добычу они не выносят, а прячут в пространстве подвесного потолка в туалетах. У полиции есть основания полагать, что они намеревались вернуться за краденым перед вылетом. Следствие по делу продолжается.