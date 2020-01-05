Италия: задержан гражданин Латвии, подозреваемый в убийстве и сожжении трех человек

В Риме арестован, находившийся в бегах гражданин Латвии Владимир В., разыскиваемый Интерполом за убийство и сожжение двух человек.

Арестованный Владимир В. также подозревается и в убийстве и сожжении Романа Герды — 45-летнего бездомного словацкого происхождения, обугленный труп которого был найден неделю назад под мостом Джованни Гронки в Нуово-Саларио, на северо-восточной окраине Рима.

Вначале считалось, что мужчина погиб в результате трагического несчастного случая, когда пытался согреться холодной ночью. Однако обнаруженный недалеко от тела 45-летнего мужчины пустой баллончик с легковоспламеняющейся жидкостью фактически сразу же опроверг первоначальную версию происшествия.

Кроме того, обугленный труп был найден у кровати, что означало, что мужчина даже не пытался спастись от огня. При поиске возможного виновного в жестоком преступлении были приняты во внимание показания других бездомных, которые говорили об агрессивном латвийце, который неоднократно пытался их поджечь. По этой причине он был выгнан ими из этого района обитания бездомных.

На основании этих показаний начались поиски беглого Владимира В., которого Интерпол уже разыскивал по всей Европе за убийство двух человек и последующее их сожжение.

Как рассказал журналистам новостного портала Fanpage.it друг жертвы, который видел его за два дня до смерти, Роман Херда рос и жил в приюте в Словакии, а затем его соотечественник привез его в Италию, где заставил просить на улицах милостыню.

"Мы помогли ему много лет назад освободиться от тех, кто его эксплуатировал. Несмотря на то, что мы жили уже в разных местах, я продолжал с ним видеться", — рассказал его друг.

Предполагаемый убийца Владимир В. был арестован и отправлен в тюрьму. Сейчас идет работа по поиску недостающих улик для обвинения его в убийстве также и 45-летнего Романа Герды.