Итог выходных: пьяный водитель лишится машины, с четырех взыщут стоимость транспортных средств
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За вождение в нетрезвом состоянии в воскресенье один водитель лишится автомобиля, а с четырех будет взыскана стоимость транспортных средств, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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Всего в воскресенье в Латвии зарегистрировано 91 дорожно-транспортное происшествие, в восьми авариях пострадали 10 человек.

Оформлено 449 административных протоколов за нарушения правил дорожного движения. Около четверти из них связаны с превышением скорости, а три — с агрессивной ездой.

Задержано десять водителей, которые сели за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. Пятеро из них управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения менее 1,5 промилле, за что получили административный штраф.

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