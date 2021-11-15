Итог выходных: в Даугаве нашли утонувшего человека, поиски второго продолжаются; в Риге горели квартиры

По информации пресс-центра Государственной пожарно-спастельной службы, в конце недели в Айзкраукле из Даугавы извлекли тело погибшего человека.

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Как отмечают в ГПСС, в ночь на субботу ночью на пульт дежурного поступил сигнал о том, что в волости Айзкрауклес еще в пятницу утром на рыбалку отправились и не вернулись два человека. Родственники не могли найти мужчин, они также не отвечали на звонки.

В ходе длившихся несколько часов поисков тело одного погибшего нашли недалеко от берега. В воскресенье поиски продолжились, в них были задействованы также Госполиция, муниципальная полиция и местные жители, однако найти второго рыбака пока не удалось.

Кроме того, в воскресенье спасатели получили вызов на ул. Таллинас,

где в пятиэтажке загорелся телевизор и предметы быта. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Из дома эвакуировали двоих пострадавших в результате задымления — их передали бригаде скорой помощи.

Еще один серьезный пожар произошел в Риге 13 ноября: в квартире на ул. Э. Смильгя горел диван. Из горящего жилища спасен один человек. В ГПСС отметили, что в обеих квартирах, где произошли пожары, не было детекторов дыма.