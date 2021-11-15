Итог выходных: в Даугаве нашли утонувшего человека, в Риге горели квартиры
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По информации пресс-центра Государственной пожарно-спастельной службы, в конце недели в Айзкраукле из Даугавы извлекли тело погибшего человека.

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Тело передано Госполиции, причины смерти должна установить экспертиза.

Кроме того, в воскресенье спасатели получили вызов на ул. Таллинас,
где в пятиэтажке загорелся телевизор и предметы быта. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Из дома эвакуировали двоих пострадавших в результате задымления — их передали бригаде скорой помощи.

Еще один серьезный пожар произошел в Риге 13 ноября: в квартире на ул. Э. Смильгя горел. Из горящего жилища спасен один человек. В ГПСС отметили, что в обеих квартирах, где произошли пожары, не было детекторов дыма.

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LETA

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LETA
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