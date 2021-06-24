Итоги бури: дерево насмерть придавило человека, 15 тысяч клиентов остались без электричества

В ночь на Лиго упавшее дерево в Салском крае насмерть придавило человека, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

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Вызов был получен в 1:55. Служба неотложной медицинской помощи сообщает, что погибший был мужчиной 46 лет. Он рыбачил и праздновал Лиго. В дерево, под которым он находился, попала молния, и дерево упало прямо на него. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда медиков.

Всего получено 44 вызова на упавшие деревья, 14 случаев произошло в Видземе и 14 в Земгале. Меньше всего разрушений в Латгале — всего семь подобных вызовов.

В одном случае дерево упало на машину, были также сообщения о деревьях, упавших на дорогу и на линии электропередач.

Всего спасатели получили 230 вызовов — 69 на пожары, 89 на спасательные работы, 72 ложных вызова.

Самые сильные порывы ветра, наибольшее количество осадков и молний, а также наибольшие повреждения линий электропередач наблюдались в Янову ночь в восточной части страны, особенно на востоке Видземе. Основная причина — упавшие на провода деревья и ветки, а также поврежденные молнией столбы и другие элементы электросети.

По оперативным данным Sadales tīkls, аварийные отключения в электросети зарегистрированы в основном в Гулбенском и Мадонском крае, а также в Алуксненском крае, на востоке Смилтенского края, на востоке Огрского края и в Екабпилсском крае.

В Янову ночь электричество отключили около 15 тысяч потребителям. К шести часам утра количество этих клиентов сократилось до 6600.

Наибольшее число повреждений констатировано во второй половине ночи, около 3:30.

Как самые сильные порывы ветра, так и наибольшее количество осадков наблюдательные станции зарегистрировали в Гулбене — 26 метров в секунду и 37 миллиметров соответственно.

В Скривери и Приекули наблюдались порывы ветра до 20 метров в секунду.

В столице сила порывов ветра не превышала 12 метров в секунду, а количество осадков не превышало шести миллиметров.

В летнюю ночь в Курземе не было ни грозы, ни дождя.

Температура воздуха в шесть утра была +14 …+ 19 градусов в Курземе и +17 …+ 21 градус в остальной части страны.

Рано утром гроза продолжалась в Латгале, где действует желтое предупреждение, в некоторых местах Видземе шел дождь.

На Янову ночь синоптики объявили красное предупреждение о сильной грозе в центральной и восточной части страны.

Максимальная температура воздуха в среду, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, составила от +22,9 градуса в Вентспилсе до +33,1 градуса в Даугавпилсе и +33,2 градуса в Мадоне. На востоке страны были побиты рекорды не только тепла 23 июня, но и всего месяца.