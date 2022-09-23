Итоги "Дней безопасности Roadpol": полиция засекла 1074 лихачей и много агрессивных водителей

Во время акции "Дни безопасности Roadpol", которая проходила на дорогах Латвии с 16 по 22 сентября, полиция зафиксировала 1074 водителей, превысивших допустимую скорость. Об этом в интервью ЛТВ рассказал глава Управления по безопасности движения Юрис Янчевскис.

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Целью кампании "Дни безопасности Roadpol" является обеспечение того, чтобы в во время ее проведения не произошло ДТП со смертельными исходами и тяжелыми травмами. Однако в этом году, как сообщил Янчевскис, этой цели достигнуть не удалось: до среды в Латвии не было зафиксировано ни одной аварии с летальным исходом, однако в четверг произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

Всего же на этой неделе в авариях на латвийских дорогах пострадали 97 человек, 7 из которых получили тяжелые травмы.

Янчевскис отметил, что, несмотря на то, что статистика, зафиксированная в ходе этой кампании, намного лучше, чем в прошлом году, на дорогах Латвии все еще много агрессивных водителей. При этом, как подчеркнул глава Управления по безопасности дорожного движения, многие водители не понимают, что такое агрессивная езда.

По словам представителя Госполиции, агрессивная езда — это не только превышение скорости, но игнорирование других участников дорожного движения, создание им помех и создание опасных ситуаций на дороге.