Итоги Лиго в Латвии: в выходные в пожаре погиб один человек, двое утонули

В минувшие праздничные дни в результате пожара погиб один человек, а из водоемов были подняты тела двоих утонувших, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Уже сообщалось, что в субботу вечером в многоэтажном доме на улице Брайла в Риге произошел пожар в одной из комнат площадью 20 квадратных метров, где был обнаружен погибший человек.

Пожарные сообщили, что из задымленного здания с помощью спасательных масок были эвакуированы 32 человека.

Вскоре в службу поступила информация о том, что в Докупе под Вентспилсом долгое время не возвращается на берег отправившийся купаться человек. Спасатели обыскали водоем с помощью лодки, но найти человека не удалось, поэтому были привлечены водолазы, которые нашли погибшего в водоеме и доставили тело на берег. В общей сложности поисковые работы длились около трех часов.

В воскресенье в 21:31 пожарные выехали в Яунпиебалгскую волость Цесисского края, где горела крыша двухэтажного жилого дома площадью 180 м2. В работах по тушению также принял участие отряд пожарных Яунпиебалгского края. Для демонтажа крыши была использована тракторная техника владельца. На месте происшествия пострадал один пожарный.

В 18.19 поступил вызов в Крапесскую волость Огрского края, где в лесу заблудился человек. По звуковому сигналу автоцистерны заблудившийся смог найти верное направление для выхода из леса.

В 16.41 в ГПСС поступил вызов в Айнажи Лимбажского края, где в море перевернулась лодка с пятью людьми. Два человека выплыли из моря самостоятельно, держась за один спасательный жилет, еще одного спасатели спасли и передали медикам Неотложной медицинской помощи. В 23.33 служба прекратила работу на месте происшествия, а поиск двух человек продолжила береговая охрана Латвии.

В 13.52 поступил звонок из Калнциемской волости Елгавского края, где в результате неправильной эксплуатации системы отопления заполнилось паром подсобное помещение на первом этаже двухэтажного жилого дома. До приезда пожарных из дома эвакуировались восемь человек.

Всего за период с 22 по 26 июня в ГПСС поступило 312 вызовов: 133 на тушение пожаров, в том числе 9 на лесные пожары, 77 на спасательные работы, еще 102 вызова оказались ложными.