Итоги ночного рейда в Риге: все остановленные полицией скутеристы были пьяны

Во время состоявшегося в ночь на субботу полицейского рейда абсолютно все остановленные водители электроскутеров находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает со ссылкой на Латвийское телевидение портал rus.lsm.lv.

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Когда наступает ночь и уходят последние трамваи, одни припозднившиеся идут домой пешком, другие берут напрокат самокаты. Молодежь знает, что нельзя рулить пьяным. Однако признает — электросамокат — самый быстрый и дешевый способ добраться домой поздним вечером.

Степень опьянения тех, кого проверили в субботу, варьировалась от разрешенной (0,5 промилле) до 1 промилле в крови и выше, что также означает штраф в размере до 120 евро.

Для скутеристов действуют те же правила, что и для велосипедистов - управление средством передвижения до 0,5 промилле, а лучше вообще на трезвую голову, напоминают в полиции.

Как сообщалось, в конце июня в Рижской Восточной клинической больнице (RAKUS) скончался 30-летний мужчина, который попал в аварию, управляя электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения. Врачи боролись за его жизнь месяц, но тщетно. В рижские больницы ежедневно доставляют до десяти травмированных гонщиков, у которых констатированы переломы конечностей. При более тяжелых травмах проводятся операции на черепе. И многим из таких пациентов впоследствии грозит инвалидность