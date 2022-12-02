Итоги рейда CSDD: 14% автоводителей передвигались по снегу на лысой резине (+ фото)

Во вторник, 29 ноября за два дня того, как все автомобили в Латвии должны быть оснащены зимней резиной, Государственная полиция совместно с CSDD провела на дорогах рейд, чтобы выяснить, насколько водители готовы к зимнему сезону.

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Технический контроль проводился в Ропажи, Огре и Балдоне. Всего было проверено 460 автомобилей, из которых четыре передвигались по снегу на летней резине. Еще у 19 транспортных средств глубина протектора была меньше 3 мм, а у 40 машин - между 3 и 4 мм.

У 45 автомобилей глубина протектора была всего 5 мм, что всего на один миллиметр больше разрешенного значения. На такой резине можно ездить максимум до конца года (глубина протектора новой резины - около 9 мм).

Кроме того, во время рейда были остановлены три машины, у которых закончился техосмотр и еще три - без годного полиса ОСТА.

Как сообщалось, в Латвии в период с 1 декабря до 1 марта автомобилисты в обязательном порядке должны использовать только зимние шины. Согласно правилам Дорожного движения, с 1 декабря по 1 марта, каждому транспортному средству, общая масса которого не превышает 3,5 тонн, обязательно нужна замена зимних шин. Согласно действующим нормам, глубина протектора зимних шин должна быть не менее 4 миллиметров.

Не желательно использовать шины, которые старше 5-6 лет: со временем стирается протектор, и резина теряет свои свойства. При этом одновременно нельзя использовать новые и старые шины. Автоэксперты советуют приобретать по возможности новые шины, не бывшие в употреблении.

Зимние шины обеспечивают более хорошее сцепление с дорогой и уменьшают скольжение, но не исключают их полностью. Поэтому в зимний период, когда на дорогах образуется гололед, водителям очень важно соблюдать скорость и дистанцию, соответствующую погоде, учитывая, что удлиняется путь торможения.