Итоги суток: в субботу в ДТП в Латвии пострадали 30 человек

В минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали 30 человек, что является самым большим количеством пострадавших за день на этой неделе, свидетельствует информация, обобщенная Государственной полицией.

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16 человек пострадали в ДТП в Рижском регионе, по пять человек — в Курземе и Латгале, четверо — в Земгале. Двое пострадавших в Рижском регионе — пешеходы, трое — велосипедисты. Среди пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях по одному велосипедисту было также в Курземе, Латгале и Земгале.

В субботу в стране было зарегистрировано 139 дорожно-транспортных происшествий, из которых более половины или 72 произошли в Рижском регионе, свидетельствуют обобщенные данные полиции.