Итоги суток: в субботу в ДТП в Латвии пострадали 30 человек
Foto: Imago/Scanpix/LETA

В минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали 30 человек, что является самым большим количеством пострадавших за день на этой неделе, свидетельствует информация, обобщенная Государственной полицией.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

16 человек пострадали в ДТП в Рижском регионе, по пять человек — в Курземе и Латгале, четверо — в Земгале. Двое пострадавших в Рижском регионе — пешеходы, трое — велосипедисты. Среди пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях по одному велосипедисту было также в Курземе, Латгале и Земгале.

В субботу в стране было зарегистрировано 139 дорожно-транспортных происшествий, из которых более половины или 72 произошли в Рижском регионе, свидетельствуют обобщенные данные полиции.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов