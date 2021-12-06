Итоги выходных: погибший на пожаре мужчина, пострадавший спасатель, съехавший в реку трактор

Минувшей ночью при тушении пожара в Огрском крае пострадал спасатель, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

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В ночь на понедельник поступил вызов в волость Мазозолу, где горела одноэтажная баня. Площадь горения составила 60 квадратных метров. В ходе выполнения своих обязанностей пострадал спасатель. После осмотра медиками он продолжил работу. Около семи часов утра пожар был ликвидирован.

В субботу в 19.54 спасатели получили вызов в волость Цена, Елгавский край, где в подвале пятиэтажного дома горели бытовые вещи. Площадь горения составила два квадратных метра, огонь удалось потушить до прибытия пожарных. Погиб один человек.

В 10.30 спасатели спешили в волость Циблас Лудзенского края, где горело хозяйственное здание на площади 250 квадратных метров. Для вывоза дров и сена пришлось использовать тракторную технику. Также из горящего строения вывели домашних животных. В 15.21 распространения огня удалось ограничить и в воскресенье утром пожар был ликвидирован.

В пятницу вечером был получен вызов в волость Калупес, Аугшдаугавский край — трактор въехал в пруд. Спасатели помогли освободить и выбраться на берег человеку. Пострадавшего передали медикам скорой, трактор вытащили из воды.

В период с 3 декабря 6.30 часов до 6 декабря 6.30 часов Государственная пожарно-спасательная служба получила 298 вызовов. Из них 39 — на пожары, 212 — на спасательные работы.