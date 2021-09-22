Из Балви в Ригу на вертолете доставили пациента с тяжелыми травмами

В среду из Балви в Ригу доставили на вертолете тяжело травмированного пациента, сообщает LETA.

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За пострадавшим с повреждением нескольких внутренних органов в Балвскую больницу прибыли представители Центра медицины катастроф. В этой больнице пациент находился в отделении интенсивной терапии. Когда его состояние удалось стабилизировать, его перевезли в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу.

Как поясняет больница, в транспортировке пациента в больницу уровнем повыше нет ничего необычного, но в этот раз это произошло с помощью воздушного транспорта.