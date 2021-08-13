Из больницы под Ригой вышел и пропал 50-летний мужчина

Зиемельский участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Мариса Тоже (1971 г.р.), который утром 12 августа вышел из больницы в Стопиньской волости и пропал.

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Его приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы короткие, седые.

Был одет: черные спортивные брюки, синяя спортивная куртка, на ногах — тапки. При себе может быть серая сумка.

У мужчины наблюдаются проблемы со здоровьем, он может не ориентироваться в пространстве.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67085921 или 110.