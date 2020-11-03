Из Центра психиатрии и наркологии пропал 48-летний мужчина
Foto: Valsts policija

Госполиция разыскивает Айнара Вишневского (1972 г.р.), которого в последний раз видели 1 ноября, когда он выходил из Центра психиатрии и наркологии на ул. Твайка.

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Мужчина плохо ориентируется в Риге. Сам он проживает в волости Стабурага Яунелгавского края.

Его приметы: рост 175 см, волосы светло-коричневые, худощавый.

Был одет: коричневая куртка, зеленый джемпер, синие спортивные брюки. На ногах — темные ботинки.

Особые приметы: один глаз голубой, второй — карий с серо-зеленым.

Информацию просьба сообщать по телефону 110.

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