Из Центра психиатрии сбежал пациент: он может быть агрессивен

Госполиция разыскивает мужчину 1999 года рождения по имени Райвис Роженс. 27 апреля он сбежал из Рижского центра психиатрии и наркологии.
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У мужчины проблемы со здоровьем, если его беспокоить, он может вести себя непредсказуемо и агрессивно.
Приметы: рост 172-175 см, короткие черные волосы. Был одет в серую кофту с капюшоном и серые штаны.
Всех, кто видел мужчину, просят звонить по телефону 67085921 либо 110. Полиция призывает не общаться с ним, а сразу звонить в полицию.
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