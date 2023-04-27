Из Центра психиатрии сбежал пациент: он может быть агрессивен
Foto: Valsts policija

Госполиция разыскивает мужчину 1999 года рождения по имени Райвис Роженс. 27 апреля он сбежал из Рижского центра психиатрии и наркологии.

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У мужчины проблемы со здоровьем, если его беспокоить, он может вести себя непредсказуемо и агрессивно.

Приметы: рост 172-175 см, короткие черные волосы. Был одет в серую кофту с капюшоном и серые штаны.

Всех, кто видел мужчину, просят звонить по телефону 67085921 либо 110. Полиция призывает не общаться с ним, а сразу звонить в полицию.

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