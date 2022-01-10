Из частного дома украли статую Будды

На прошлой неделе, 5 января из частного дома в Скривери украли статую Будды. Злоумышленники разбили стекло и проникли внутрь, сообщили в Государственной полиции. Начат уголовный процесс.

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На данный момент выясняется, не были ли украдены и другие вещи, а также подсчитывается размер ущерба.

В целом за минувшие сутки участок полиции в Айзкраукле получил информацию о четырех случаях, когда люди обращались за помощью в полицию или было совершено преступное деяние.

7 января была получена информация о самовольно спиленных деревьях на частном участке в волости Айвиексте. Начат уголовный процесс.

9 января в Кокнесе мужчина управлял автомобилем Audi A4, находясь в опьянении 1,23 промилле. Также у мужчины не было водительских прав. Начат уголовный процесс.