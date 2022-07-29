Из цистерны произошла утечка пищевого красителя: спасатели перекрывали шоссе
Foto: LETA

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции, утром 28 июля на пульт дежурного поступило сообщение о том, что недалеко от автобусной остановки "Плепьи" (Иецавская волость) находится автоцистерна, из которой втекает неизвестное вещество.

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Спустя 20 минут прибывшие спасатели блокировали движение в обоих направлениях, о ЧП проинформировали Госслужбу охраны окружающей среды.

Проводившие проверку сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы констатировали, что в автоцистерне сработал предохранительный клапан, в котором находился пищевой краситель, не представляющий опасности для людей и окружающей среды.

В 11.37 движение по шоссе было возобновлено.

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