Из дома по уходу за пожилыми людьми ушел и пропал 69-летний мужчина

Латгальское региональное управление полиции (Лудзенский участок) разыскивает Владимира Смироткина (1952 г.р.). В последний раз пенсионера видели 14 октября, в 18.30, когда он выходил из дома по уходу за пожилыми людьми в поселке Райполе (волость Нирзас Лудзенского края).

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Его приметы: рост 167 см, среднего телосложения.

Был одет: темная куртка, темные спортивные брюки, кеды. На голое была черная шапка.

Мужчина страдает провалами в памяти.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 65703813; 27894783 или 110!