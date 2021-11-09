Из Екабпилсской тюрьмы сбежал заключенный

Игорь Королис, осужденный за кражу, сбежал из Екабпилсской тюрьмы в понедельник, но вскоре после этого был пойман, сообщает администрация тюрьмы.
Королиса задержали неподалеку от Екабпилсской тюрьмы в результате комплексных оперативных мероприятий по поиску человека, проведенных работниками отдела безопасности администрации тюрьмы в сотрудничестве с Государственной полицией.
Королис 1989 года рождения был приговорен к 11 месяцам лишения свободы за кражу. Ранее его неоднократно судили за кражу.
По факту побега возбуждено уголовное дело.