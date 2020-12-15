Из елгавской квартиры изъяли незаконные боеприпасы
Foto: LETA

6 декабря в одной из квартир в Елгаве полиция провела обыск в связи с полученной ранее информацией. В ходе обыска были обнаружены боеприпасы. 8 декабря полиция провела еще один обыск в той же квартире, и нашла еще боеприпасы.

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За незаконное хранение оружия задержан один мужчина, сейчас к нему применена мера пресечения, не связанная с арестом.

Полиция получила информацию о том, что в одной из квартир могут храниться взрывоопасные предметы. При обыске, действительно, было обнаружено две гильзы и более 20 патронов для гладкоствольного оружия. На них не было маркировки, а у человека не было разрешения на хранение боеприпасов.

8 декабря полиция провела еще один обыск в этой же квартире, и нашла патроны и серое вещество, похожее на порох. Мужчина, который хранил боеприпасы, был задержан, а после отпущен. Ему присвоен статус подозреваемого. Начат уголовный процесс по делу о хранении боеприпасов без соответствующего разрешения. За это преступление можно получить до трех лет лишения свободы, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.

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