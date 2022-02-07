Из горящего дома сосед вывел двух человек, еще один погиб

В субботу в 6.28 часов сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) получили вызов на улицу Цеплю в Елгаве, где горел дом.

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Сообщалось, что горит одноэтажный жилой дома с чердаком, площадь горения составляла 88 квадратных метров. До прибытия спасателей сосед помог двум людям выбраться из горящего дома. Они пострадали и были переданы медикам скорой. Во время работ спасатели обнаружили тело одного погибшего. В 11.39 работы на месте происшествия были закончены.

В общей сложности в период с 4 по 7 февраля VUGD получил 134 вызова, из которых 29 - на пожары.

Вчера в 11.48 был получен вызов в волость Малпилс Сигулдского края, где микроавтобус врезался в дерево. Один человек выбрался из автомобиля сам, второй оказался зажат. С помощью гидравлических инструментов спасатели помогли пострадавшему выбраться и передали его медикам скорой.

В 11.49 была получена информация о том, что в волости Слампес, Тукумский край под поезд попал человек. Пострадавший скончался, его тело передали сотрудникам Госполиции.

В субботу в 23.18 сотрудники VUGD получили вызов в волость Бирзгалес, Огрский край, где в двухэтажном доме горела стена бани и потолок на площади 15 квадратных метров. В пожаре пострадали два человека. Они были переданы скорой.

В 20.59 был получен вызов в волость Барбелес, Баусский край, где горел двухэтажный жилой дом площадью 270 квадратных метров.

В 20.14 была получена информация о том, что в Лимбажи на вышке высотой 30 метров находится человек. Используя автолестницу, спасатели помогли ему спуститься и передали медикам скорой.

В волости Рембатес Огрский край из канавы достали тело погибшего человека и передали сотрудникам Госполиции, в свою очередь, в волости Рикавас Резекненский край человека вытащили из колодца, медики констатировали его смерть.