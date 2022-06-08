Из горящего склада в Марупе эвакуировались 500 человек
Foto: LETA

Во вторник днем, 7 июня сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) получил вызов на улицу Дзирниеку в Марупе, где загорелось складское помещение. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 500 человек.

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Вызов на место происшествия поступил в 13.00 часов, а в 14.50 пожар был ликвидирован.

В волости Вецатес, Валмиерский край из водоема вытащили тело утонувшего человека. Его передали сотрудникам Государственной полиции.

Всего за минувшие сутки VUGD получила 48 вызовов, из которых 17 - на пожары, а 24 - на спасательные работы.

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