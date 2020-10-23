Из горящей девятиэтажки спасены шесть человек

В четверг в 20.03 пожарные получили вызов в Вентспилс на пожар в многоквартирном доме. На месте выяснилось, что в одной из квартир открытым пламенем горит диван.

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Площадь горения составила 10 квадратных метров, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD). Из-за пожара образовалось сильное задымление. Из дома были эвакуированы 19 человек. С помощью выдвижной автолестницы были спасены шесть человек, трое из них пострадали и были переданы медикам скорой. В 20.54 пожар был ликвидирован, подъезд проветрен. Люди смогли вернуться домой.

Всего за минувшие сутки VUGD получил 43 вызова, из которых 12 - на пожары.