Из горящей девятиэтажки спасены шесть человек
Foto: F64

В четверг в 20.03 пожарные получили вызов в Вентспилс на пожар в многоквартирном доме. На месте выяснилось, что в одной из квартир открытым пламенем горит диван.

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Площадь горения составила 10 квадратных метров, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD). Из-за пожара образовалось сильное задымление. Из дома были эвакуированы 19 человек. С помощью выдвижной автолестницы были спасены шесть человек, трое из них пострадали и были переданы медикам скорой. В 20.54 пожар был ликвидирован, подъезд проветрен. Люди смогли вернуться домой.

Всего за минувшие сутки VUGD получил 43 вызова, из которых 12 - на пожары.

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